09 октября 2022, 09:00
В Карелии сегодня обещают до 12 градусов тепла
В Петрозаводске без существенных осадков, в республике местами дождь
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +8,+10.
В Карелии облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +7,+12.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем +8;
В Кондопоге, Пудоже, Сортавале днем +10;
В Олонце днем +11. (фото unsplash.com, Noah Silliman)