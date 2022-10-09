В Карелии сегодня обещают до 12 градусов тепла

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +8,+10.

В Карелии облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +7,+12.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем +8;

В Кондопоге, Пудоже, Сортавале днем +10;

В Олонце днем +11. (фото unsplash.com, Noah Silliman)