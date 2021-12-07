07 декабря 2021, 07:00
Погода

В Карелии сегодня морозно и снежно

Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске и республике на 7 декабря

В Петрозаводске облачно, снег, метель, прогнозирует региональный Гидрометцентр. Ветер восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха днем -9, -11. 

В Карелии облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер восточный, северо-восточный  умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем -9, -14, местами до -19.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -12;

В Кондопоге днем -8;

В Медвежьегорске днем -10;

В Олонце днем -10;

В Пудоже днем -9;

В Сегеже днем -12;

В Сортавале днем -9;

В Суоярви днем -10. 

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