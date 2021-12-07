07 декабря 2021, 07:00
В Карелии сегодня морозно и снежно
Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске и республике на 7 декабря
В Петрозаводске облачно, снег, метель, прогнозирует региональный Гидрометцентр. Ветер восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха днем -9, -11.
В Карелии облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем -9, -14, местами до -19.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -12;
В Кондопоге днем -8;
В Медвежьегорске днем -10;
В Олонце днем -10;
В Пудоже днем -9;
В Сегеже днем -12;
В Сортавале днем -9;
В Суоярви днем -10.