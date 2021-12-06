Воздух ночью в Карелии остынет до минус 26 градусов

7 декабря в Петрозаводске облачно. Пойдет снег, ожидается метель, прогнозирует региональный Гидрометцентр. Ветер восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью -14, -16, днем -9, -11. Атмосферное давление будет падать.

Во вторник в Карелии будет морозно. В республике облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -14, -19, местами столбик термометра опустится до -26, днем -9, -14, местами до -19.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -14, днем -12;

В Кондопоге ночью -11, днем -8;

В Медвежьегорске ночью -12, днем -10;

В Олонце ночью -14, днем -10;

В Пудоже ночью -10, днем -9;

В Сегеже ночью -14, днем -12;

В Сортавале ночью -14, днем -9;

В Суоярви ночью -15, днем -10. (фото «Петрозаводск говорит»)