В Карелии резко снизилось количество обращений в сутки на номер 122

Количество обращений в сутки на короткий номер 122 в Карелии резко снизилось. С 1 по 27 марта было зафиксировано 10 850 телефонных звонков, около 400 в сутки. Для сравнения в феврале их поступало 3851.

В региональном Минздраве отметили, что больше всего обращений в марте касалось результатов ПЦР-тестов. Таких звонков было зафиксировано 7664

При обращении по круглосуточному номеру 122 можно вызвать врача на дом, получить информацию о вакцинации, консультацию специалиста. (фото pixabay.com, E1N7E)