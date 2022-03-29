В храмах Карелии прихожане собрали более 800 тысяч рублей беженцам

В Карелии во время кружечного сбора в храмах прихожане пожертвовали 805 тысяч рублей беженцам и пострадавшим мирным жителям.

Кружечный сбор проходил 6, 13 и 20 марта, сообщили в информационном отделе Петрозаводской епархии. Во вторник, 29 марта, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла деньги перечислили в Москву на счет Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Епархия поблагодарила всех, кто откликнулся на чужую беду. (фото vk.com)