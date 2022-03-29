Из аэропорта Петрозаводска запустили рейсы в Минеральные Воды

Жители Карелии смогут добраться до курортного региона на юге России за три часа с небольшим на самолете.

Рейсы по маршруту Петрозаводск-Минеральные Воды открылись 29 марта, сообщили в паблике регионального Минтранса. Маршрут субсидируется из федерального бюджета. Пассажиры будут летать на самолетах «Сухой Суперджет 100». Полет займет в среднем 3 часа 20 минут. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам авиакомпанией «Азимут».

Например, билет на ближайший рейс 2 апреля можно приобрести за 888 рублей или 4880. В более экономном варианте за багаж придется доплатить, также нельзя вернуть билет. (фото паблик Минтранс РК)