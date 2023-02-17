В Карелии простились с погибшим ефрейтором Николаем Козловым

В Кондопожском районе сегодня простились с Николаем Козловым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщает паблик администрации района.

«Попрощаться с Николаем пришли близкие, родные, друзья, коллеги, жители города и района, представители республиканских, местных органов власти и военкомата»,

- говорится в сообщении.

О гибели военнослужащего Николая Козлова в ЛНР 9 февраля сообщил глава районной администрации Дмитрий Зацепин. Позже глава республики Артур Парфенчиков отметил, что ефрейтор Козлов был связистом десантно-штурмового батальона. // Фото паблика администрации Кондопожского района