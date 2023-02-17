Жителей Карелии перед выходными попросили сообщать о пьяных водителях

С начала года в Карелии от управления транспортом отстранены более 250 водителей с признаками опьянения. Десять человек сели за руль в нетрезвом виде повторно, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

По статистике в выходные число пьяных водителей резко возрастает. Инспекторы призвали жителей республики ни в коем случае не садиться за руль после употребления спиртного.

Также Госавтоинспекция просит очевидцев пьяной езды не оставаться в стороне и звонить по телефонам 102 или 112. // Фото ГИБДД Карелии