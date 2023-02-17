17 февраля 2023, 18:29
Жителей Карелии перед выходными попросили сообщать о пьяных водителях
С начала года от управления в республике отстранены более 250 автомобилистов с признаками опьянения
С начала года в Карелии от управления транспортом отстранены более 250 водителей с признаками опьянения. Десять человек сели за руль в нетрезвом виде повторно, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
По статистике в выходные число пьяных водителей резко возрастает. Инспекторы призвали жителей республики ни в коем случае не садиться за руль после употребления спиртного.
Также Госавтоинспекция просит очевидцев пьяной езды не оставаться в стороне и звонить по телефонам 102 или 112. // Фото ГИБДД Карелии