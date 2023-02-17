В Петрозаводске пытаются бороться с заужением дорог

На этой неделе при уборке Петрозаводска основное внимание уделяется ликвидации сугробов по краям дорог. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.

В городе круглосуточно работает автогрейдер. В каждой смене задействованы 4–5 погрузчиков, 7–8 тракторных щеток. Каждую ночь из столицы Карелии вывозят снег.

На этой неделе подрядчик вывез снежные валы и ликвидировал заужения дороги на Лесном и Первомайском проспектах, а также на улице Мерецкова.

Также особое внимание уделяется уборке остановок и пешеходных переходов во всех районах карельской столицы.

Горожанам напомнили, что они могут жаловаться на плохую уборку Петрозаводска по телефону ЕДДС 051. // Фото мэрии