17 февраля 2023, 17:27
В Петрозаводске пытаются бороться с заужением дорог
Дорожная техника и рабочие трудятся ежедневно на улицах карельской столицы
На этой неделе при уборке Петрозаводска основное внимание уделяется ликвидации сугробов по краям дорог. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.
В городе круглосуточно работает автогрейдер. В каждой смене задействованы 4–5 погрузчиков, 7–8 тракторных щеток. Каждую ночь из столицы Карелии вывозят снег.
На этой неделе подрядчик вывез снежные валы и ликвидировал заужения дороги на Лесном и Первомайском проспектах, а также на улице Мерецкова.
Также особое внимание уделяется уборке остановок и пешеходных переходов во всех районах карельской столицы.
Горожанам напомнили, что они могут жаловаться на плохую уборку Петрозаводска по телефону ЕДДС 051. // Фото мэрии