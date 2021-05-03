В Карелии появился первый мастер спорта России по триатлону

Приказом министерства спорта России, карельской спортсменке Надежде Новиковой присвоено спортивное звание – мастер спорта России по триатлону, сообщает паблик «Центр спортивной подготовки».

Надежда стала первым мастером спорта по триатлону в республике. Поздравляем с высоким званием!

Триатлон – вид спорта, представляющий собой гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.

Существуют различные модификации триатлона, различающиеся по образующим его видам спорта, однако в настоящее время наиболее популярной и единственной, входящей в олимпийскую программу является та, которая включает в себя плавательный, велогоночный и беговой этапы.

Иногда триатлонцев называют «железными людьми». Название пошло от Ironman, серии соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии cостоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва на 2,4 мили (3,86 км), заезда на велосипеде по шоссе на 112 миль (180,25 км) и марафонского забега на 26,2 мили (42,195 км). // Фото: fb.ru и vk.com