В Карелии потеплеет до +22, но ночью местами пойдут снег и дождь

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4, днем +11, +13, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью на севере небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, слабый гололед, на дорогах гололедица. Днем без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5, на севере до -3, днем +12, +17, на юге местами до +22, на севере +4, +9.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +8;

В Кондопоге, Суоярви ночью +4, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +4, днем +17;

В Олонце ночью +5, днем +22;

В Пудоже ночью +4, днем +20;

В Сегеже ночью +2, днем +11;

В Сортавале ночью +4, днем +16. // фото «Петрозаводск говорит»