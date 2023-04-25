Сегодня синоптики прогнозируют небольшой дождь

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского гидрометцентра, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +11, +13.

В Карелии облачно с прояснениями. Днем на большей части республики небольшие, на севере местами умеренные осадки. По северным районам на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +10, +15, на юге местами до +22, на севере +5, +10.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем +5;

В Кондопоге днем +12;

В Медвежьегорске днем +8;

В Олонце днем +21;

В Пудоже днем +20;

В Сортавале, Суоярви днем +13. // фото