В Карелии обновили школьный музей Боевой славы и создали медиастудию

Команда школы №2 города Пудожа обновила школьный музей Боевой славы – расширила экспозицию и приобрела для её размещения новое оборудование, а также создала медиастудию. Об этом сообщили в правительстве Карелии.

Музей работает в школе с 1984 года. В нём размещается значительное количество экспонатов времён Великой Отечественной войны. Теперь здесь будут хранить экспонаты и изучать исторические факты, связанные не только с судьбами участников событий 1941-1945 годов, но и специальной военной операции.

В школьной медиастудии есть ноутбук, планшет, петличные микрофоны, принтер и ламинатор – всё то, что нужно для создания разнообразного контента о жизни музея, подготовке информации о героях войн и их потомках.

Статьи, фото- и видеоматериалы команда размещает в городском сообществе, а в музее школьники самостоятельно проводят экскурсии.

