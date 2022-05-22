22 мая 2022, 09:00
В Карелии обещают сегодня до плюс 12, на юго-западе потеплеет до 15
На севере республики в воскресенье возможен небольшой дождь
В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +8, +10, рассказали в региональном гидрометцентре.
Облачно с прояснениями и в Карелии. На севере местами небольшие осадки в виде дождя. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +7, +12, на юго-западе местами потеплеет до +15.
В гидрометцентре России прогнозируют в Калевале днем +10;
В Кондопоге днем +11;
В Медвежьегорске днем +10;
В Олонце днем +14;
В Пудоже днем +11;
В Сегеже днем +8;
В Сортавале днем +15;
В Суоярви днем +12. (фото pixabay.com, congerdesign)