В Карелии обещают сегодня до плюс 12, на юго-западе потеплеет до 15

В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +8, +10, рассказали в региональном гидрометцентре.

Облачно с прояснениями и в Карелии. На севере местами небольшие осадки в виде дождя. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +7, +12, на юго-западе местами потеплеет до +15.

В гидрометцентре России прогнозируют в Калевале днем +10;

В Кондопоге днем +11;

В Медвежьегорске днем +10;

В Олонце днем +14;

В Пудоже днем +11;

В Сегеже днем +8;

В Сортавале днем +15;

В Суоярви днем +12. (фото pixabay.com, congerdesign)