Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Карелии

Минус по ночам все еще сохраняется, но днем теплеет. В воскресенье в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +1, -1, днем +8, +10, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии 22 мая облачно с прояснениями. На севере местами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -3, +2, днем +7, +12, на юго-западе местами до +15.

В гидрометцентре России прогнозируют ночью в Калевале +2, днем +10;

В Кондопоге ночью -1, днем +11;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +10;

В Олонце ночью -1, днем +14;

В Пудоже ночью -2, днем +11;

В Сегеже ночью -1, днем +8;

В Сортавале ночью +4, днем +15;

В Суоярви ночью +1, днем +12. (фото pixabay.com, 4924546)