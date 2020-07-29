В Карелии на воду спустили судно, названное в честь жертвы убийства

В порту Петрозаводска ровно 20 лет назад состоялся торжественный спуск на воду теплохода «Дмитрий Варварин». Это имя было присвоено судну в память о погибшем в марте 2000 года генеральном директоре концерна «Орими», того самого предприятия, которое стало основным акционером Беломорско-Онежского пароходства. Причем, этому сухогрузу на тот момент было 10 лет.

Его ремонт и переоборудование начали осенью 1999 года. Капитан корабля с гордостью сообщил, что на сегодняшний день его судно – единственное в пароходстве, идеальное для транспортировки легких грузов. После трагедии, случившейся в марте того года, когда был убит генеральный директор концерна «Орими» Дмитрий Варварин, его коллеги и друзья сочли своим долгом увековечить память об этом человеке.

«Мы начинали строить этот пароход под руководством Дмитрия Георгиевича, – говорил на церемонии Дмитрий Орлов, заместитель генерального директора ОАО «БОП». – Это была его идея. Все очень старались. Он заряжал своей энергией. И все хотели соответствовать своему профессиональному уровню, естественно. Когда случилось это трагическое событие, то все принимавшие участие еще активнее взялись за дело, потому что легла определенная моральная ответственность».

Дмитрий Варварин стоял у истоков возрождения Беломорско-Онежского пароходства. Тем, что к лету 2000 года предприятие снова успешно развивалось, в некотором смысле республика была обязана и ему.

«Мы сегодня еще лишний раз подтвердили, что живем в обществе, в котором помнят свою историю, помнят корни, помнят людей. Я убежден, что имя, которое присвоено этому кораблю, будет в памяти работников пароходства, а корабль и команда будут достойно нести это имя – Дмитрий Варварин»,

– сказал Сергей Катанандов, на тот момент Глава республики Карелия.

Если жива память о человеке, значит, жив и он сам. День, когда теплоход был спущен на воду, навсегда остался в памяти близких Дмитрию Варварину людей.

«Если его душе нужно найти пристанище на этой земле, то у него есть такое замечательное место. Пусть его душа хранит теплоход и экипаж. Этот день навсегда будет со мной, в моем сердце. Спасибо вам всем»,

– сказала на церемонии вдова погибшего.

Уже в начале августа теплоход «Дмитрий Варварин» отправился в свой первый рейс.

Сотрудники милиции общественной безопасности провели очередную профилактическую отработка на одной из оптовых баз, где участились случаи противоправных действий. Специальные рейды у нас любили. То налоговые органы по торговым местам пройдутся, все документы посмотрят. То миграционная служба. И всякий раз находилось немало нарушений.

Оптовая база на Шуйском шоссе славилась горячей обстановкой. Там участились случаи противоправных действий в отношении продавцов и покупателей. В начале июля неожиданно вспыхнувшая криминальная разборка закончилась нанесением телесных повреждений и поджогом нескольких автомобилей. В связи с этим сотрудниками милиции общественной безопасности проводилась профилактическая отработка.

«Цель – выявить лиц, которые прибывают в наш город, не регистрируются, естественно возникает причина, почему они это делают. Когда мы выявляем этих лиц, мы ставим их на учет, наказываем за то, что они не встали на регистрацию в соответствии с нашим законодательством. Это влияет на дальнейшую криминогенную обстановку»,

– сообщил Андрей Дедиков, и.о.заместителя начальника МОБ.

В результате предыдущего рейда было проверено более 60 человек. 30 из них привлечено к административной ответственности. Профилактические проверки проводились систематически.

Милиция часто появлялась в таких местах, следила, чтобы нарушений не было:

«У нас люди с Северного Кавказа, они горячие, они привыкли выяснять отношения сразу силовыми методами, мы им показываем, что у нас такие методы не пройдут».

Покупатели, зная, что за базами, складами и рынками присматривают, чувствовали себя более защищенными, и для недовольства продавцов причин не было – все действия милиции носили законный характер.

Таким было 29 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума – а что вы делали в этот день в 2000 году?

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