В Карелии местами похолодает до минус 27

По сведениям Гидрометцентра Карелии, завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, ночью по восточным районам западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -16, -21° С, местами до -27° С, днем -10, -15° С, местами до -20° С, на юго-западе местами до -7° С.

В Петрозаводске также переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -15, -17° С, днем -12,-14° С. Атмосферное давление будет слабо расти. // Фото: wirestock / Freepik