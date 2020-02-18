В Карелии местами подморозит до минус пяти градусов

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Петрозаводске будет облачно, но с прояснениями. Временами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха в ночные часы в пределах 0, +2. Днем +1, +3.

В Карелии 19 февраля также облачно с прояснениями. В большинстве районов Прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Будет дуть юго-западный, на севере северный, северо-западный ветер умеренный, ночью по южным и центральным районам местами порывистый до сильного. Температура воздуха ночью и днем +3, -2, на севере местами до -5

В Калевале ночью -14, днем 0;

В Кондопоге ночью -4, днем +3;

В Пудоже ночью -2, днем +2;

В Сортавале ночью -4, днем +3;

В Суоярви ночью -5, днем +3.