04 октября 2020, 18:15
Общество

В Карелии идет принудительная вакцинация от гриппа

Разобрались, насколько это законно и можно ли отказаться от укола

Принудительная вакцинация от гриппа, согласитесь, это что-то новенькое. Однако в редакцию «Петрозаводск говорит» стали поступать многочисленные обращения. В частности, студенты и преподаватели Петрозаводского государственного университета стали получать уведомления о том, что они обязаны сделать прививку от гриппа.

Студентов, отказавшихся «уколоться», предупреждают, что в случае возникновения на территории Карелии «массовых инфекционных заболеваний или при угрозе наступления эпидемии» их не допустят до занятий. Преподавателей в аналогичной ситуации обещают отстранить от работы, естественно, без сохранения заработной платы.

В распоряжении нашей редакции есть копия уведомления о последствиях отказа от проведения профилактической прививки от гриппа, подготовленная для студентов. В ней все серьезно. Со ссылкой на федеральный закон № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» от 17.09.1998 года студентам предлагают расписаться в уведомлении о том, что непривитым молодым людям могут временно отказать в образовательных услугах.

Насколько законны подобные угрозы и что происходит в других образовательных учреждениях Карелии? Мы попытались разобраться в этих, как выяснилось, непростых вопросах. Подробности читайте здесь.

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