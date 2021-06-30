В Карелии экс-чиновника осудили за распродажу муниципального имущества

Бывшего руководителя администрации одного их городских поселений Карелии осудили за имущественные преступления. Ему инкриминировали два мошенничества.

По сообщению Следкома Карелии, чиновник с 2017 по 2019 год изготовил пакет документов по продаже муниципального недвижимого имущества, подделал подписи должностных лиц и незаконно продал недвижимость на общую сумму более трех миллионов рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению.



В суде экс-чиновник признал вину и принял меры к возмещению ущерба. Суд приговорил его к условному наказанию. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Приговор пока не вступил в силу. (фото eadaily.com)