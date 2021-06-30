30 июня 2021, 13:17
В Карелии экс-чиновника осудили за распродажу муниципального имущества
Бывшего руководителя администрации одного их городских поселений подловили на мошенничестве
Бывшего руководителя администрации одного их городских поселений Карелии осудили за имущественные преступления. Ему инкриминировали два мошенничества.
По сообщению Следкома Карелии, чиновник с 2017 по 2019 год изготовил пакет документов по продаже муниципального недвижимого имущества, подделал подписи должностных лиц и незаконно продал недвижимость на общую сумму более трех миллионов рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению.
В суде экс-чиновник признал вину и принял меры к возмещению ущерба. Суд приговорил его к условному наказанию. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Приговор пока не вступил в силу. (фото eadaily.com)