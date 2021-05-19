В Карелии будут судить руководителя, присвоившего два миллиона рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя, присвоившего деньги нескольких бюджетных организации сообщает прокуратура Карелии.

Следствие инкриминирует обвиняемому пять эпизодов преступлений, выразившихся в присвоении (хищении) чужого имущества, совершенных с использованием своего служебного положения.

Предприниматель в 2016 году заключил пять контрактов и принял на себя обязательства о поставке автомобильного топлива для нужд организаций. После перечисления исполнителю денежных средств мужчина направил заказчику топливные карты на получение нефтепродуктов, по которым потерпевшими в течении нескольких дней на автозаправочных станциях было выбрано незначительное количество топлива. После этого обслуживание топливных карт было прекращено, однако обвиняемый ранее полученные денежные средства (около двух миллионов рублей) возвращать не стал, обналичил их и распорядился по своему усмотрению.

Мужчина полностью признал свою вину, часть причиненного ущерба – 350 тысяч рублей взыскана с обвиняемого по решению суда.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. // Фото: vladtime.ru