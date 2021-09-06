06 сентября 2021, 07:00
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Карелии и Петрозаводске
В столице в понедельник до плюс 13, в республике ожидается до плюс 14 градусов тепла
В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, рассказали в региональном Гидрометцентре. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +11, +13.
В Карелии днем +9, +14, облачно с прояснениями. Местами прогнозируют небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +12;
В Кондопоге днем +13;
В Медвежьегорске днем +12;
В Олонце днем +13;
В Пудоже днем +12;
В Сегеже днем +11;
В Сортавале днем +15;
В Суоярви днем +13. (фото «Петрозаводск говорит»)