Понедельник удивит жителей Карелии теплой погодой в дневные часы

В региональном Гидрометцентре рассказали о погоде в понедельник в Петрозаводске. 6 сентября облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +11, +13. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

В Карелии ночью ожидаются заморозки до -1, -3 градусов, местами +1, +6. Днем потеплеет до плюс 9, плюс 14 градусов. Также будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируют небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +5, днем +12;

В Кондопоге ночью +8, днем +13;

В Медвежьегорске ночью +7, днем +12;

В Олонце ночью +6, днем +13;

В Пудоже ночью +5, днем +12;

В Сегеже ночью +7, днем +11;

В Сортавале ночью +7, днем +15;

В Суоярви ночью +7, днем +13. (фото «Петрозаводск говорит»)