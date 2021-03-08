В Финляндии введен локдаун

В Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введен новый локдаун. С 8 марта почти по всей стране закрыты рестораны, бары, ночные клубы, сообщает «Фонтанка».

Заведения общепита будут закрыты в течение трех недель - до 29 марта. Им разрешается продавать еду навынос. Исключения сделаны для четырех регионов, в которых эпидемиологическая ситуация власти устраивает.

В рамках нового локдауна на дистанционное обучение перевели всех учеников средних и старших классов, отменили досуговые занятия и рекомендовали перевести всех сотрудников на удаленку.

Издание отмечает, что с 1 марта в стране введен режим чрезвычайного положения. Аналогичные меры принимались весной 2020 года. Фото bayrakkapida.com