08 марта 2021, 16:41
В Финляндии введен локдаун
Парламент Суоми официально закрыл рестораны и бары на три недели
В Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введен новый локдаун. С 8 марта почти по всей стране закрыты рестораны, бары, ночные клубы, сообщает «Фонтанка».
Заведения общепита будут закрыты в течение трех недель - до 29 марта. Им разрешается продавать еду навынос. Исключения сделаны для четырех регионов, в которых эпидемиологическая ситуация власти устраивает.
В рамках нового локдауна на дистанционное обучение перевели всех учеников средних и старших классов, отменили досуговые занятия и рекомендовали перевести всех сотрудников на удаленку.
Издание отмечает, что с 1 марта в стране введен режим чрезвычайного положения. Аналогичные меры принимались весной 2020 года. Фото bayrakkapida.com