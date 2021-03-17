17 марта 2021, 07:31
Финляндия

В Финляндии судят женщину, мучившую привезенных из России собак

В прокуратуре считают, что женщина плохо обращалась с питомцами, мало гуляла и недокармливала, в связи с чем собак пришлось усыпить

В Финляндии судят жительницу Хельсинки, которую обвинили в жестоком обращении с животными.

По данным Yle, с 2018 по 2019 год женщина незаконно привезла из России около трех десятков собак.  Большинство из них были привезены через Эстонию в обход таможни. Согласно полиции, женщина торговала собаками в соцсетях и на форумах. Хозяйка держала собак в квартире. На момент проверки полиции и ветслужбы, в помещении находилось 26 животных. Все они были в тяжелом состоянии, из-за чего их пришлось усыпить.

По заключению прокуратуры, с собаками  либо не гуляли достаточно, либо вообще не выводили на улицу. Они содержались в тесных клетках и переносках, в туалете в квартире. Зачастую животные спали в своих  фекалиях. Плохое обращение, недостаточная кормежка привели к крайнему истощению собак.

Прокуратура потребовала приговорить хозяйку к условному сроку, штрафам, а также запретить ей содержать домашних животных. (фото hillspet.ru)

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Метки: 
жестокое обращение
Финляндия
Хельсинки
Суд
собаки
животные