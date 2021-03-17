В Финляндии судят женщину, мучившую привезенных из России собак

В Финляндии судят жительницу Хельсинки, которую обвинили в жестоком обращении с животными.

По данным Yle, с 2018 по 2019 год женщина незаконно привезла из России около трех десятков собак. Большинство из них были привезены через Эстонию в обход таможни. Согласно полиции, женщина торговала собаками в соцсетях и на форумах. Хозяйка держала собак в квартире. На момент проверки полиции и ветслужбы, в помещении находилось 26 животных. Все они были в тяжелом состоянии, из-за чего их пришлось усыпить.

По заключению прокуратуры, с собаками либо не гуляли достаточно, либо вообще не выводили на улицу. Они содержались в тесных клетках и переносках, в туалете в квартире. Зачастую животные спали в своих фекалиях. Плохое обращение, недостаточная кормежка привели к крайнему истощению собак.

Прокуратура потребовала приговорить хозяйку к условному сроку, штрафам, а также запретить ей содержать домашних животных. (фото hillspet.ru)