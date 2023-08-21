В Финляндии призвали страны Евросоюза увеличить расходы на оборону

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала другие страны Евросоюза последовать примеру Суоми и увеличить расходы на оборону. Такое заявление чиновница сделала на встрече глав дипломатических ведомств стран ЕС, проходящей в Хельсинки, ее слова приводит РИА Новости.

«Финляндия хочет показать пример и заставить европейские страны больше инвестировать в собственную оборону. Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность - вместе с нашими американскими союзниками. Правительство Петтери Орпо привержено сохранению оборонных расходов Финляндии на уровне не менее 2% от валового внутреннего продукта в соответствии с целью НАТО в течение этого срока работы кабмина. Считаю очень важным, чтобы двухпроцентный уровень сохранялся и в следующие сроки»,

- сказала Валтонен.

Напомним, ранее командующий оборонными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что его страна примет ответные меры в случае увеличения российского военного присутствия на границе. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo