Финляндия ответит на усиление военного присутствия России у границы

Финляндия примет ответные меры в случае усиления российского военного присутствия на границе. Об этом заявил командующий оборонными силами Суоми генерал Тимо Кивинен, его слова приводит «Фонтанка».

Соответствующим образом финский генерал прокомментировал заявления министра обороны России Сергея Шойгу об усилении военного присутствия РФ на западной границе после вступления Финляндии в НАТО. Кивинен отметил, что таких высказываний в стране ждали еще весной 2022 года.

По словам командующего ВС Суоми, конкретные изменения на границе будут заметны позже, и Финляндия «примет ответные меры сообразно происходящему». // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo