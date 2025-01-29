В Финляндии после таинственного града нашли массу мертвой рыбы

После таинственного града, прошедшего в воскресенье в Финляндии, на побережье города Ханко, расположенного на самом юге страны, было обнаружено большое количество мертвой рыбы. Об этом сообщает 29 января Yle.fi.

По информации Марии Дегерлунд, главы отдела охраны окружающей среды города, количество мертвой рыбы было настолько большим, что она не смогла предоставить точную оценку.

Этот инцидент произошел во вторник, и в настоящее время место для зимнего купания в центре Ханко закрыто. Санитарные службы настоятельно не рекомендуют купаться в море, если в пределах видимости есть мертвая рыба.

Центр окружающей среды и спасательная служба собрали образцы вещества с побережья для дальнейших исследований. На основе предварительных данных было установлено, что мертвая рыба может быть связана с веществом, состоящим из сложных эфиров жирных кислот. Хотя оно в определенной степени вредно, оно не представляет угрозы для здоровья человека.

В настоящее время проводится расследование возможной связи между градом и гибелью рыбы. Экологи предполагают, что происшествие может быть связано с контейнером, перевозимым судном, который был либо плохо вымыт, либо не очищен вообще.

Ведется контроль ситуации в акваториях Ханко и на прилегающих островах. Местные власти призывают граждан избегать посещения мест с мертвой рыбой или загрязнением, а также набирают добровольцев для очистки побережья. // фото: pixabay.com