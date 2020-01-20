20 января 2020, 13:12
В деревне Вилга появился стоматологический кабинет
Один из кабинетов деревенского ФАПа переоборудовали под оказание стоматологической помощи
В деревне Вилга появился собственный стоматологический кабинет. Об этом на своей странице в соцсети рассказал министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.
В прошлом году жители деревни обратились к властям из-за проблемы с получением стоматологической помощи. Сейчас прием стоматолога организован в местном ФАПе. Там специально отремонтировали и оборудовали один из кабинетов.
Ежедневно бесплатный прием пациентов ведут врач Инна Теппоева и медсестра Оксана Семенова.