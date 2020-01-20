В деревне Вилга появился стоматологический кабинет

В деревне Вилга появился собственный стоматологический кабинет. Об этом на своей странице в соцсети рассказал министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

В прошлом году жители деревни обратились к властям из-за проблемы с получением стоматологической помощи. Сейчас прием стоматолога организован в местном ФАПе. Там специально отремонтировали и оборудовали один из кабинетов.

Ежедневно бесплатный прием пациентов ведут врач Инна Теппоева и медсестра Оксана Семенова.