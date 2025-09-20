В деревне Карелии за три месяца построили церковь

В деревне Хийденсельга Питкярантского района Карелии возвели храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Церковь построена в рекордные сроки - всего за три месяца.

В 2024 году поступило предложение от благотворителей построить в деревне новую небольшую церковь. Участок земли под строительство храма был выделен приходу Вознесения Господня г. Питкяранта в бессрочную аренду. Все согласования на строительство в местных органах власти были получены. 13 июня 2025 года по благословению митрополита Константина был совершен чин закладки храма.

Деревня находится в 40 км от г. Питкяранта в сторону г. Сортавала. В деревне проживает 1300 человек, прихожан из них около 15-20 постоянно приходящих на службу. В настоящее время Литургия совершается протоиереем Олегом Вилко два раза в месяц в приспособленном здании кухни детского садика с 2005 года на условиях безвозмездной аренды, сообщает Епархия Петрозаводска.

Проект храма разрабатывался архитектурным отделом Питкярантского СМУ, которое и вело строительство. Объем здания 570 кв.м., общая площадь здания 61 кв.м. Над куполом храма имеется колокольня с 8 колоколами, оснащенная электронной системой управления звонами.

За три месяца храм был построен и прихрамовая территория уже благоустроена. В храме пока нет иконостаса, он будет установлен через три недели.