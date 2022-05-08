08 мая 2022, 17:10
В День Победы в Карелии слегка похолодает
Дождя 9 мая не ожидается, считают синоптики
В понедельник, 9 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Дождя, вероятно, не будет ни ночью, ни днем. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем +9, +11 градусов, ночью -1, +1 градус, сообщили в Гидрометцентр Карелии.
По республике в целом ожидается облачная с прояснениями погода, тоже без дождей. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем +8, +13 градусов, ночью -4, + 1 градус.
По данным Гидрометцентра России, в Кондопоге +11 градусов,
В Сегеже до +10 градусов,
В Сортавале +11 градусов,
В Пудоже + 12 градусов. // Фото: /pixabay.com