В День Победы в Карелии слегка похолодает

В понедельник, 9 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Дождя, вероятно, не будет ни ночью, ни днем. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем +9, +11 градусов, ночью -1, +1 градус, сообщили в Гидрометцентр Карелии.

По республике в целом ожидается облачная с прояснениями погода, тоже без дождей. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем +8, +13 градусов, ночью -4, + 1 градус.

По данным Гидрометцентра России, в Кондопоге +11 градусов,

В Сегеже до +10 градусов,

В Сортавале +11 градусов,

В Пудоже + 12 градусов. // Фото: /pixabay.com