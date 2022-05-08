Сегодня в Карелию придет похолодание

Сегодня, 8 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +9, +11°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +6,+11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +7, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +9, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/652234