Завтра в Карелии похолодает до минус 3

Завтра, 8 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +9, +11°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах со снегом, днем кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, +6°C, на севере -3, +2°C, днем +6,+11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +7, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +9, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/eva-green