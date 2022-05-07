07 мая 2022, 09:00
Сегодня в Карелии установится очень теплая погода
Местами по республике возможны дожди
Сегодня, 7 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха +16, +18°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха +13, +18°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, переменная облачность, возможен дождь.
В Сегеже до +13, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +13, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/elizadean