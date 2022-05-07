Сегодня в Карелии установится очень теплая погода

Сегодня, 7 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха +16, +18°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха +13, +18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, переменная облачность, возможен дождь.

В Сегеже до +13, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +13, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/elizadean