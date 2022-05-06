Температура воздуха в Карелии в субботу повысится до плюс 18

Завтра, 7 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается ночью переменная облачность, без существенных осадков. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью +2, +7°C, днем +13,+18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, переменная облачность, возможен дождь.

В Сегеже до +13, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +13, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/Erik_Karits