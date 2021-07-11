В ЦИК заверили списки от трех партий для участия в выборах в Госдуму

Сегодня. 11 июля, Центризбирком России заверил списки трех партий для участия в выборах в Госдуму в сентябре, передает «Интерфакс».

ЦИК заверил федеральный список партии «Единая Россия» из 395 человек и список из 219 кандидатов по одномандатным округам. Также подтвердил список от «Справедливой России - Патриоты - За правду». В федеральный список вошли 302 человека и 222 кандидатов по одномандатным округам. Также был заверен федеральный список от КПРФ, куда вошли 345 человек и список из 225 кандидатов по одномандатным округам.

Ранее ЦИК заверил списки ЛДПР, «Родины». Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября. В нижнюю палату парламента пройдут 225 депутатов по одномандатным округам и 225 - по партийным спискам. (фото Евгений Биятов, ria.ru)