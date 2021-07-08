ЦИК Карелии утвердила символику избирательной кампании

В ЦИК республики утвердили официальную символику для предстоящих выборов в региональный парламент. Брендбук уже используют в предвыборной кампании, сообщили в республиканском правительстве.

Баннеры с картой Карелии появились на улицах многих районов республики и в Петрозаводске.

Главный символ – это схематичная карта Карелии с тремя цветами ее флага. Слоган избирательной кампании - «Время важных решений». У выборов есть и хештег для соцсетей, это – #времярешений.

Информационные материалы планируют печатать не только на русском языке, но также на вепсском и карельском.

Напомним, что единый день голосования в России намечен на 19 сентября. Но выборы пройдут в течение трех дней, то есть 17, 18 и 19 сентября. //Фото: пресс-служба правительства Карелии