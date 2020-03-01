В ЦИК рассказали об активности карельских избирателей

Сегодня, 1 марта, в Карелии выбирают главу Найстенъярвского сельского поселения и депутатов советов Сортавалы и Поросозера. На 15.00 в списки избирателей включены 18580 человек, рассказали в карельском ЦИК. Тем не менее, по последним данным, до избирательных участков дошли лишь 3132 человека.

Самая низкая явка наблюдается в Найстенъярвском сельском поселении - по состоянию на 15.00 на выборы пришло чуть более 12% всех избирателей.

«В Найстенъярвском сельском поселении сегодня избирают главу. Самые активные - жители поселков Леппяниеми и Турханваара, голосующие на избирательном участке № 495. К 15 часам там воспользовались своим избирательным правом более 35 % граждан, включенных в список избирателей. Активно голосуют жители поселка Найстенъярви (УИК № 498) и станции Найстенъярви (УИК № 499), там, соответственно, проголосовало 15% и 20% избирателей. Десятипроцентный барьер преодолели и на избирательном участке в поселке Тойвола (УИК № 497). Самый низкий процент явки избирателей пока в поселках Суоеки (УИК № 496) и Лахколампи (УИК № 500)»,

- сообщает газета «Суоярвский вестник».

Сегодня в республике работают 18 избирательных участков. Журналисты порекомендовали жителям населенных пунктов сельского поселения воспользоваться своим избирательным правом и проголосовать за своих кандидатов до 20 часов.