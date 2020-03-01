Карельские железнодорожники собрали тридцать тонн отходов

Железнодорожники Карелии взяли курс на заботу об экологической безопасности республики, сообщается на сайте ОАО «РЖД». В частности, сотрудники из Петрозаводска передали на вторичное использование 12 с половиной тонн макулатуры и более 89 тонн отработанных масел.

«Ощутимые результаты приносит проведение ежемесячной акции «Зеленая пятница», в ходе которой работники приводят в порядок помещения и территорию предприятий, отключают невостребованное в текущий момент оборудование, оргтехнику, электроприборы. В 2019 году, благодаря проекту, железнодорожными предприятиями Карелии сэкономлено более 8 тыс. кВт электроэнергии, более 9 тонн топливно-энергетических ресурсов, снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 1,3 тонны, проведена уборка 119 тысяч квадратных метров территории, собрано 30 тонн отходов»,

- уточнили в организации.

Кроме того, продолжается работа по приведению в порядок полосы отвода. Ликвидировано 7 несанкционированных свалок, очищено от нефтезагрязнений более 1 км железнодорожных путей, идет утилизация отработанных деревянных шпал, проводятся регулярные субботники. Двадцать восемь работников предприятий прошли обучение по природоохранным программам.

В пресс-службе ОАО «РЖД» добавили, что 2020 году особое внимание будет уделено мероприятиям по приведению в надлежащее эстетическое состояние полосы отвода, зданий, сооружений и устройств, а также реализации проекта укрупнения площадок для селективного сбора отходов.