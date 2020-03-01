Самый большой блин в России пытаются испечь в Петрозаводске

Сегодня, 1 марта, Петрозаводск попытается установить рекорд России необычным кулинарным шедевром.

«Прямо сейчас повар Антон Калинин пробует испечь самый большой блин в России», - сообщили в мэрии карельской столицы.

Фотографии кулинарного процесса появились в интернет-сообществе горадминистрации.

Напомним, первые шеф-повар праздника с помощниками попробует установить рекорд России, приготовив блин 2 м 20 см. Ранее рекорд был установлен в Дмитровском районе Московской области, где испекли и перевернули блин размером 2 м 17 см. В случае успешного кулинарного опыта Петрозаводск сможет попасть в книгу рекордов России.