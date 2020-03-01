Огромная очередь выстроилась за блинами в Петрозаводске

На площади Кирова началось гулянье. Трудно сказать пока: кого больше - гуляющих или полиции. Со сцены поют песни. На гулянье пускают строго через рамку и проверку сумок.

Идёт подготовка к установлению рекорда Гиннеса с самым большим блином. Запас муки создан. Ведущий презентует сковороду - самую большую в России. Она была изготовлена специально для этого события. Напомним, впервые шеф-повар праздника с помощниками попробует установить рекорд России, приготовив блин 2 м 20 см. Ранее рекорд был установлен в Дмитровском районе Московской области, где испекли и перевернули блин размером 2 м 17 см. В случае успешного кулинарного опыта Петрозаводск сможет попасть в книгу рекордов России.

Работает ярмарка с обычным ассортиментом: рыба, ягоды, мед. Угощают чаем-кофе.

Открылся фудкорт - здесь петрозаводские рестораны изголяются. Много граждан, пришедших продегустировать масленичные деликатесы. Они наслаждаются лакомствами, повара суетятся у котлов и жаровен.

Работает каток, но катающихся негусто.

А вот за блинами выстроилась огромная очередь.

Началось соревнование на самую высокую горку блинов. Пекут повара нескольких ресторанов и кафе. У каждого три сковороды.

О том, что ждет петрозаводчан и гостей города сегодня днем, можно узнать в программе масленичных гуляний. Напомним, 1 марта горожане сожгут масленичное чучело и продегустируют гигантский блин.