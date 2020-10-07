В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 15

Завтра, 8 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +12,+14°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +10, +15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +11, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +14, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.