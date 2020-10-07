Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 7 октября

Сегодня, 7 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +11,+13°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +10, пасмурно, дождь, временами сильный.

В Сортавале до +14, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.