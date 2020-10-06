Дожди ожидаются в среду в Карелии

Завтра, 7 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +11,+13°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ночью дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +10, пасмурно, дождь, временами сильный.

В Сортавале до +14, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.