В четверг воздух в Карелии не прогреется выше плюс 7

Завтра, 29 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+4°С, днем +3,+5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде дождя, местами мокрого снега. Ветер восточный, северо-восточный, днем на юге восточный, юго-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью 0,+5°С, днем +2,+7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +1+5, пасмурно, без осадков.

В Сегеже +3+6, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +4+5, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com