В четверг в Карелии будет ветрено и мокро

В четверг в Петрозаводске облачно. Прогнозируются мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1, -1, днем +4, +6, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

Облачно будет и в Карелии. На большей части региона прогнозируют осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега, дождя. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, на юге юго-западный умеренный, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +1, -4, на севере -6 -11, днем +2, +7, на севере 0,-5.

По данным федеральных метеорологов, в Калевале ночью -20, днем -5;

В Кондопоге ночью -3, днем +6;

В Медвежьегорске ночью -6, днем +4;

В Олонце ночью -2, днем +7;

В Пудоже ночью -2, днем +6;

В Сегеже ночью -9, днем -2;

В Сортавале ночью -6, днем +7;

В Суоярви ночью -4, днем +5.

Ранее МЧС и синоптики предупредили жителей региона о непогоде. // фото unsplash.com