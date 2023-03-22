Сильные снегопады накроют Карелию, усилится ветер

В Карелию идет непогода. Она накроет республику уже в ближайшие часы. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Гидрометцентр РК.

По данным синоптиков, вечером 22 марта и в течение суток 23 марта в центральных и южных районах Карелии ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега.

Утром 23 марта в южных районах РК ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадет вся территория республики.

Жителей и гостей Карелии просят не рубить самостоятельно упавшие деревья, не прикасаться к провисшим проводам. Рекомендуется ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: unsplash.com