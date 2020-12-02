В четверг температура воздуха в Карелии уйдет в минус

Завтра, 3 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем -1, -3°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, -5°С в течение суток, ночью местами до -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-4, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -1-2, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -1+1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото fotocdn.net