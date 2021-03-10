В четверг температура воздуха в Карелии опустится до минус 30

Завтра, 11 марта, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, юго-западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -20, -22°С, днем -7, -9°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -18, -23°С, местами до -30°С, днем -6, -11°С, местами до -16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -11-20, ясно.

В Сегеже -15-20, ясно.

В Сортавале -13-19, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото twimg.com