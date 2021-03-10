В Ладве сегодня утром температура упала до минус 38 градусов

Мартовские морозы продолжают испытывать жителей Карелии. Сегодня, 10 марта, в 5:30 температура воздуха в Ладве понизилась до минус 38,2 градусов, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

«Это самое низкое зафиксированное значение для Карелии в текущий зимне-весенний период»,

- сказано в сообщении группы.

Читатели паблика также стали делиться температурными показателями весенних морозов. В поселке Харлу с утра был минус 36, в поселке Суоеки в Суоярвском районе минус 42, Янишполе минус 35, в Новых Песках в Пряжинском районе минус 38, в поселке Ильинский минус 32. (фото goodfon.ru)